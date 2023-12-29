В Псковской области в ДТП погибли два человека

По предварительной информации, Land Cruiser столкнулся с лесовозом

ПСКОВ, 29 декабря. /ТАСС/. Два человека погибли в ДТП с участием автомобиля Land Cruiser и двух большегрузов на трассе Санкт-Петербург - Невель в Псковской области, сообщили ТАСС в пресс-службе областного УМВД.

"В 19:43 мск на 422-м километре трассы Санкт-Петербург - Невель произошло ДТП с тремя транспортными средствами <...>. В результате ДТП водитель и пассажир Land Cruiser погибли, водители большегрузов не пострадали", - сообщил собеседник агентства.

По предварительной информации, Land Cruiser столкнулся с лесовозом, у которого кончилось топливо. После ДТП автомобиль отбросило на встречную полосу, где произошло столкновение со вторым большегрузом. В результате иномарка загорелась.

Все обстоятельства случившегося выясняются. На данный момент движение по трассе возобновлено.