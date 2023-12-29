Над Брянской областью сбили четвертый за сутки украинский беспилотник

Пострадавших и разрушений нет

ТАСС, 29 декабря. Российские силы ПВО сбили третий за вечер и четвертый за сутки украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Брянской области, пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

"Четвертый беспилотный летательный аппарат украинских террористов обезврежен силами ПВО Министерства обороны РФ. Над Стародубским муниципальным округом сбит беспилотный авиационный комплекс-разведчик", - написал Богомаз в Telegram-канале.

По информации главы региона, пострадавших и разрушений в результате атаки нет. Оперативные службы работают на месте.