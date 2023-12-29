Силы ПВО сбили несколько воздушных целей на подлете к Белгороду

По предварительной информации, есть один погибший и один пострадавший

ТАСС, 29 декабря. Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили несколько целей на подлете к Белгороду, по предварительной информации один человек погиб и один пострадал. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО - сбито несколько воздушных целей на подлете к городу. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, есть один погибший и один пострадавший", - написал Гладков в Telegram-канале.

Гладков отметил, что выехал на место происшествия. Подробности уточняются.