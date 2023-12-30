В Мурманской области в ДТП погиб один человек

Еще двое пострадали

МУРМАНСК, 30 декабря. /ТАСС/. Один человек погиб и двое пострадали в результате столкновения легковушки и большегруза на трассе Р-21 "Кола" - Новоаэропортовская в Мурманской области, сообщили ТАСС в управлении ГИБДД по региону.

"В районе 4 км автодороги Р-21 "Кола" - Новоаэропортовская произошло столкновение двух транспортных средств: большегруза МАЗ и автомобиля Renault Logan. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и один из пассажиров автомобиля Renault Logan получили телесные повреждения, а один пассажир погиб до приезда скорой помощи", - сказал собеседник агентства.

Подробности и обстоятельства произошедшего устанавливаются.