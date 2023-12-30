В Хакасии в ДТП с тремя автомобилями погиб один человек

Еще троих доставили в больницу

ТАСС, 30 декабря. /ТАСС/. Три легковых автомобиля столкнулись в Абакане в Хакасии, в результате один человек погиб и трое пострадали. Об этом сообщили в Госавтоинспекции республики.

"По предварительной информации, около 07:45 (03:45 мск) 30 декабря на Северной дамбе водитель автомобиля Toyota Corolla при движении со стороны улицы Маршала Жукова в сторону проспекта Дружбы Народов допустил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение со встречными автомобилями Nissan Sunny и Toyota Probox", - говорится в сообщении.

Уточняется, что погиб пассажир автомобиля Toyota Corolla, еще трое участников ДТП доставлены в больницу. Обстоятельства ДТП устанавливаются.