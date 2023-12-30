В Саратовской области в ДТП погибли два человека

Пострадали трое

ТАСС, 30 декабря. Два автомобиля столкнулись вблизи села Смелость в Пугачевском районе Саратовской области. В результате два человека погибли, еще трое получили травмы, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции региона.

"Произошло столкновение автомобиля ВАЗ-2114 под управлением мужчины 1982 года рождения и автомобиля ВАЗ-2111 под управлением мужчины 1980 года рождения. В результате ДТП пассажир автомобиля ВАЗ-2114 погиб, водитель и пассажир (юноша 2009 года рождения, 14 лет) автомобиля ВАЗ-2114 и два пассажира автомобиля ВАЗ-2111 доставлены в медучреждение. Пассажир ВАЗ-2111, мужчина 1985 года рождения, скончался в медицинском учреждении", - говорится в сообщении.