В Волгоградской области в ДТП с микроавтобусом пострадали восемь человек

Авария произошла в Суровикинском районе

ВОЛГОГРАД, 30 декабря. /ТАСС/. Легковой автомобиль столкнулся с микроавтобусом в Суровикинском районе Волгоградской области. В результате ДТП восемь человек госпитализировали, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

"По предварительным данным, на 116-м км трассы Волгоград - Каменск-Шахтинский произошло столкновение автомобилей Volkswagen Polo под управлением 26-летнего водителя и [микроавтобуса марки] FST-523 под управлением 53-летнего водителя. В результате ДТП шесть пассажиров автомашины FST-523, водитель и пассажирка Volkswagen с различными травмами доставлены в больницу", - говорится в сообщении.