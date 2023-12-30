На востоке Москвы водитель повредил 13 припаркованных машин, выезжая со стоянки

Он покинул место ДТП, потеряв государственный регистрационный знак автомобиля

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Водитель иномарки повредил 13 машин на стоянке во дворе дома на востоке Москвы и скрылся с места происшествия. Об этом ТАСС сообщили в столичной прокуратуре.

"Ночью на улице Перовской водитель автомобиля Mitsubishi при выезде из двора повредил 13 припаркованных автомашин и в нарушение правил дорожного движения покинул место дорожной аварии, потеряв на месте государственный регистрационный знак автомобиля", - сообщили в ведомстве.

Был установлен житель района Перово 1981 года рождения, причастный к дорожной аварии, отметили в надзорном ведомстве. "Прокуратура Восточного административного округа контролирует привлечение к административной ответственности водителя, устроившего ДТП в Перово", - сказали в столичной прокуратуре.

Мужчина, совершивший массовое ДТП, от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения отказался.