На территории ГМК "Удокан" в Забайкалье произошло возгорание

Пострадавших нет

ТАСС, 30 декабря. Возгорание произошло на территории горно-металлургического комбината "Удокан" в Забайкальском крае, пострадавших нет, сообщили ТАСС в ГУ МЧС по Забайкальскому краю.

"На территории ГМК "Удокан" произошло возгорание в корпусе экстракции - одном из трех цехов гидрометаллургического завода. Пострадавших нет, все сотрудники подрядной организации, осуществляющие работы на территории корпуса, были выведены за его пределы, ситуация находится под контролем", - сообщили в оперативных службах.

На месте пожара от МЧС России работают девять человек и две единицы техники. Наблюдается сильное задымление с перекрытия крыши двухэтажного строящегося здания, добавили в ГУ МЧС.

"Корпус электролиза находится в стадии завершения строительства и проведения пусконаладочных работ. Для экстренных случаев на территории ГМЗ установлены резервуары противопожарного водоснабжения, которые задействованы для тушения возгорания", - сообщили корреспонденту ТАСС в пресс-службе компании "Удоканская медь".

Эта компания создана в 2008 году для реализации проекта освоения крупнейшего в России и одного из крупнейших в мире Удоканского месторождения меди, которое находится в Каларском округе Забайкальского края. Ресурсы Удокана составляют 26,7 млн тонн меди.