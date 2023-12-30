В Пензенской области в массовом ДТП пострадали три человека

Грузовик и четыре легковые машины столкнулись на дороге М-5 "Урал"

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Три человека пострадали при столкновении грузовика и четырех легковых автомобилей на дороге М-5 "Урал" в Пензенской области. На участке дороги организовано реверсивное движение, сообщили в УГИБДД по региону.

"30 декабря 2023 года, в 09:30, на 530-м км федеральной автомобильной дороги М-5 "Урал" произошло столкновение пяти транспортных средств: автомобиля Scania с полуприцепом под управлением мужчины 1978 года рождения, автомобиля Volkswagen Polo под управлением мужчины 1985 года рождения, автомобиля Subaru Forester под управлением мужчины 1971 года рождения, автомобиля Hyundai Solaris под управлением мужчины 1992 года рождения и автомобиля ВАЗ-2110 под управлением мужчины 1955 года рождения. В результате происшествия пассажиры автомобиля Subaru Forester, мальчик 2012 года рождения и женщина 1977 года рождения, а также пассажир Volkswagen Polo доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего. Как сообщили в ФКУ "Поволжуправтодор", на участке дороги запущено реверсивное движение.