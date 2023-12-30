В Москве четыре человека пострадали в результате пожара из-за елочной гирлянды

Среди них двое детей

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Елочная гирлянда стала причиной пожара в московской квартире. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

"В трехкомнатной квартире по адресу: Лобненская улица, дом №7, произошло загорание на площади 10 кв. м", - сказал собеседник агентства. По его словам, предварительно причиной возгорания стала включенная елочная гирлянда.

В результате пожара пострадали четыре человека, в том числе двое детей, они покинули квартиру самостоятельно до приезда пожарных и спасателей. "Они надышались продуктами горения, им оказывают помощь", - сказал собеседник агентства.