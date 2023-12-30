В ДТП в Вологодской области погибли три человека

Авария произошла на трассе "Вологда - Новая Ладога"

ТАСС, 30 декабря. Три человека погибли на трассе "Вологда - Новая Ладога" в Вологодской области в результате столкновения трех автомобилей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе областного УМВД.

"Авария произошла сегодня в 13:15 на 105-м километре трассы. Предварительно установлено, водитель на автомобиле Ford-S-Max не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Scania. После этого Ford отбросило на Mercedes Sprinter, который двигался в крайней левой полосе в сторону Вологды", - сообщили в пресс-службе.

В результате ДТП погиб водитель автомобиля Ford, а также два его пассажира, дети в возрасте 13 и 12 лет. Дети находились на заднем сидении, ремнями безопасности пристегнуты не были. Обстоятельства ДТП выясняются.