В Москве в ДТП с машиной каршеринга погиб один человек

Пострадали трое

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Один человек погиб, трое, в том числе двое детей, получили травмы в ДТП на Рязанском проспекте в Москве. Об этом ТАСС сообщили в столичной прокуратуре.

"Ночью на Рязанском проспекте мужчина 2002 года рождения, управляя каршеринговым автомобилем Nissan под чужим аккаунтом в состоянии алкогольного опьянения и не имея права управления транспортными средствами, совершил столкновение с остановившейся на запрещающий сигнал светофора автомашиной Audi", - сообщили в ведомстве.

В результате аварии погиб мужчина 1984 года рождения - пассажир Audi, женщину-водителя, а также двух несовершеннолетних пассажиров 2006 и 2008 годов рождения госпитализировали.

21-летнего мужчину, управлявшего каршеринговой машиной, задержали. Прокуратура Юго-Восточного административного округа контролирует привлечение его к уголовной ответственности.