В Свердловской области в ДТП погибли два человека

Пострадали трое

ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 декабря. /ТАСС/. Два человека погибли, трое, в том числе ребенок, получили травмы в результате ДТП на трассе в Свердловской области. Об этом сообщается в Telegram-канале управления ГИБДД по региону.

По информации ведомства, ДТП произошло на 21-м км автодороги Белоярский - Асбест. "По предварительным данным, столкнулись автомобили Renault и Volkswagen, один из которых выехал на встречную полосу. На месте ДТП погибли оба водителя, еще троим пассажирам легковых автомобилей в настоящий момент медики оказывают необходимую помощь. Известно, что один из пострадавших несовершеннолетний", - говорится в сообщении.

На указанном участке движение транспорта ограничено, осуществляется реверсивное движение.