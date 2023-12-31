Новосибирские полицейские спасли семью, у которой в метель сломалась машина

Неисправный автомобиль с помощью эвакуатора доставили на станцию техобслуживания

НОВОСИБИРСК, 31 декабря. /ТАСС/. Полицейские в Новосибирской области спасли семью из пяти человек, которая из-за поломки автомобиля ночью оказалась на трассе в метель. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

"В ночное время автомобиль, следовавший со стороны Красноярска в направлении Омска, сломался на 953-м км автодороги Р-254 "Иртыш" в Татарском районе Новосибирской области. В салоне транспортного средства находилась семья: два ребенка и трое взрослых. Информация о случившемся поступила в дежурную часть. На место незамедлительно выехал экипаж ДПС: старший лейтенант полиции Виталий Королев и младший лейтенант полиции Илья Ищенко", - говорится в сообщении.

Сотрудники Госавтоинспекции пересадили пассажиров из сломанной машины в патрульный автомобиль, чтобы они могли согреться. Затем сопроводили их к пункту обогрева и питания. Неисправный автомобиль с помощью эвакуатора был доставлен на ремонт на станцию технического обслуживания.

По данным синоптиков, в Новосибирской области местами идет снег, возможны метели, усиление ветра до 20 м/с. На дорогах снежные заносы, гололедица.