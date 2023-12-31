В Саратовской области в ДТП с участием восьми машин пострадал мужчина

В аварию, в частности, попали шесть фур

САРАТОВ, 31 декабря. /ТАСС/. Массовое ДТП с участием восьми машин произошло в Хвалынском районе Саратовской области. Пострадал мужчина, сообщили в областной службе спасения.

"В 12:30 (11:30 мск) в службу "112" поступило сообщение о том, что в Хвалынском районе вблизи поселка Алексеевка произошло массовое ДТП с участием восьми автомобилей, из них шесть фур, легковая машина и грузовая "Газель". В результате ДТП пострадал мужчина", - сообщили в облспасе.

Уточняется, что пострадавшего госпитализируют. Авария произошла на федеральной трассе P-228. Движение там, по информации облспаса, затруднено.

В региональном управлении ГИБДД уточнили, что ограничения в движении нет. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, которые регулируют движение и обеспечивают безопасность. Обстоятельства произошедшего выясняются.