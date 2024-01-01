ВСУ в новогоднюю ночь обстреляли Сватово и Лисичанск в ЛНР

Согласно заявлению администрации Сватовского муниципального округа, украинские военные нанесли несколько ударов по мирным жителям

ЛУГАНСК, 1 января, /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) в первые часы нового года нанесли удары по Сватову и Лисичанску Луганской Народной Республики. Об этом сообщается в Telegram-каналах администраций городов.

"В первые часы после наступления нового года украинские военные нанесли несколько ударов по мирным жителям города Сватово. В 01:30 мск зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - прим. ТАСС), в результате которого загорелся и был полностью уничтожен жилой дом. В 03:00 мск Сватово подверглось обстрелу повторно - пострадала гражданская инфраструктура", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале администрации Сватовского муниципального округа.

В Telegram-канале администрации Лисичанска сообщили, что в 00:40 мск улицы города "озаряли разрывы снарядов", о разрушениях не сообщается. При этом жертв среди жителей Лисичанска нет.