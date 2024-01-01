1 января, 11:48
Военная операция на Украине

В Белгородской области четыре населенных пункта остались без света после обстрела ВСУ

Как уточнил глава региона Вячеслав Гладков, аварийные бригады приступили к ликвидации последствий

ТАСС, 1 января. Вооруженные силы Украины повторно обстреляли поселок Красное Шебекинского городского округа Белгородской области, в результате чего повреждена линия электропередачи. Без света остались четыре населенных пункта, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

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"ВСУ повторно обстреляли поселок Красное Шебекинского городского округа. Пострадавших нет. Есть повреждение линии электропередачи, под отключение попадают абоненты поселка Красное, хутора Мухина и частично сел Нежеголь и Вознесеновка", - написал он.

Аварийные бригады приступили к ликвидации последствий, добавил Гладков. 

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