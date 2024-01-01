В Новодвинске более 20 домов остались без воды из-за аварии на сетях

Прокуратура города организовала проверку

ТАСС, 1 января. Жители более 20 многоквартирных домов в городе Новодвинске Архангельской области остались без холодного водоснабжения из-за аварии на коммунальных сетях при морозе минус 17 градусов. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

"Прокуратура города Новодвинска организовала проверку по факту аварии на водопроводных сетях в районе д. 42 по улице 50-летия Октября в городе Новодвинске, в результате которой более 20 домов остались без холодного водоснабжения. К ликвидации последствий аварий привлечены работники и техника ресурсоснабжающей организации АО "Сети", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, на место происшествия выехал прокурор города Артем Обухов. "Сроки устранения аварийной ситуации и вопрос подвоза воды для жителей домов находятся на контроле органов прокуратуры. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - говорится в сообщении.