В Сан-Франциско из-за возгорания поезда пострадали минимум девять человек

Причины произошедшего не уточняются

НЬЮ-ЙОРК, 2 января. /ТАСС/. Скоростной поезд сошел с рельсов и загорелся возле станции Оринда в американском городе Сан-Франциско, в результате чего по меньшей мере девять человек пострадали. Об этом в понедельник сообщило местное подразделение телекомпании CBS.

Представитель BART (Скоростной системы Зоны залива) сообщил, что поезд отправился из Оринды в Лафайет около 09:00 (20:00 мск), когда два первых вагона сошли с рельсов и загорелись. Пассажиры эвакуированы, пожар потушен.

Пострадавшие доставлены в местную больницу с незначительными травмами. Сколько всего человек было в поезде и причины инцидента неизвестны.

К 11:00 (22:00 мск) линии в обоих направлениях были открыты, станция Оринда останется закрытой до конца дня, сообщили представители BART.