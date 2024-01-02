На всей территории Украины объявили воздушную тревогу

В течение ночи власти Киева и Николаева сообщали о падении обломков после работы средств ПВО

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Воздушная тревога объявлена во всех областях Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению.

Сначала сирены зазвучали в Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях, а также в подконтрольных Киеву районах ДНР, Запорожской и Херсонской областей. Спустя примерно 20 минут тревога распространилась на всю территорию страны.

Ранее в течение ночи тревога объявлялась практически во всех областях в центральной, восточной и юго-восточной частях страны. Власти Киева и Николаева сообщали о падении обломков после работы средств ПВО и возникновении пожаров.