В центре Владивостока обнаружили подозрительный предмет на дороге

ТАСС, 2 января. Полиция оцепила часть дороги в центре Владивостока в связи с обнаружением подозрительного предмета. Спецслужбы ведут проверку, сообщили журналистам в мэрии города.
"На проезжей части обнаружен подозрительный предмет. Службы оповещены, ведется проверка", - рассказали в администрации.
Позже в региональном управлении МВД сообщили, что подозрительный предмет оказался пластмассовой гранатой для игры в страйкбол.
"Граната для игры в страйкбол. Вывезена на утилизацию саперами", - рассказал собеседник агентства.
По информации местных СМИ, на место обнаружения предмета прибыли взрывотехники и оперативно-следственная группа. Полиция оцепила территорию. В связи с этим в городе образовалась большая пробка, проезд затруднен.
В новость были внесены изменения (11:01 мск) - добавлена информация о найденном предмете.