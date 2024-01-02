В центре Владивостока обнаружили подозрительный предмет на дороге

Он оказался страйкбольной гранатой

ТАСС, 2 января. Полиция оцепила часть дороги в центре Владивостока в связи с обнаружением подозрительного предмета. Спецслужбы ведут проверку, сообщили журналистам в мэрии города.

"На проезжей части обнаружен подозрительный предмет. Службы оповещены, ведется проверка", - рассказали в администрации.

Позже в региональном управлении МВД сообщили, что подозрительный предмет оказался пластмассовой гранатой для игры в страйкбол.

"Граната для игры в страйкбол. Вывезена на утилизацию саперами", - рассказал собеседник агентства.

По информации местных СМИ, на место обнаружения предмета прибыли взрывотехники и оперативно-следственная группа. Полиция оцепила территорию. В связи с этим в городе образовалась большая пробка, проезд затруднен.

В новость были внесены изменения (11:01 мск) - добавлена информация о найденном предмете.