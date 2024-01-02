В нескольких регионах Украины объявляли воздушную тревогу

Речь идет о Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Воздушная тревога была объявлена в нескольких регионов Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения.

Сирены работали в Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях. Предупреждение об угрозе с воздуха действовало около получаса.

При этом тревога была объявлена в Николаевской области. В красной зоне также находятся подконтрольные Киеву районы ДНР, Запорожской и Херсонской областей.

Ранее украинские власти и СМИ сообщали, что новая серия взрывов произошла во вторник в нескольких городов Украины, в первую очередь в Киеве и Харькове. Минобороны РФ позднее сообщило об ударе по военным предприятиям в Киеве и пригородах, а также складам западных боеприпасов.

В новость внесены изменения (15:31 мск) - добавлена информация об отмене тревоги.