При обстреле Белгорода со стороны ВСУ погиб человек

Еще пятеро пострадали

ТАСС, 2 января. Один мирный житель погиб и еще пятеро пострадали во вторник в результате обстрела Белгорода со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"По предварительным данным, есть один погибший: мужчина ехал в машине, когда рядом с ней разорвался снаряд. От осколочных ранений он скончался на месте. <...> Еще четверо человек пострадали в районе авторынка, двоих забрала скорая помощь, у мужчины и женщины осколочные ранения, их осматривают врачи областной клинической больницы. Двое пострадавших мужчин от госпитализации отказались", - написал Гладков, уточнив, что пострадала еще одна жительница региона, которая в момент обстрела ехала в автобусе. Упавший на него осколок повредил женщине руку.

По словам Гладкова, система ПВО сбила над Белгородской областью восемь воздушных целей. Есть повреждения в частном секторе, пострадали четыре автомобиля и автобус.