В Тульской области на трассе М-4 "Дон" столкнулись более 20 машин из-за непогоды

На данный момент пострадавших нет

ТУЛА, 2 января. /ТАСС/. Более 20 автомобилей столкнулись на трассе М-4 "Дон" в Тульской области из-за снегопада и плохой видимости. По предварительной информации, никто не пострадал, сообщила пресс-служба регионального управления ГИБДД.

"В 13:10 на 270-м км автодороги М-4 "Дон" Воловского района Тульской области (в сторону Воронежа), по предварительной информации, произошло ДТП с участием более 20 транспортных средств. На данный момент пострадавших нет", - говорится в сообщении.

На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции, обстоятельства уточняются.

В Telegram-канале госкомпании "Автодор" отмечены сложные погодные условия, снег и плохая видимость, из-за которых затруднено движение на 270-м км М-4 "Дон", скорость на участке снижена до 60 км/ч. Есть объездной путь через Волово - Теплое - Большие Медведки - Ефремов.