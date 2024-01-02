В Таиланде число жертв ДТП за четыре дня новогодних каникул возросло до 190

Более 1,5 тыс. человек получили травмы разной степени тяжести, сообщила газета Bangkok Post

БАНГКОК, 2 января. /ТАСС/. Число жертв дорожно-транспортных происшествий в период с 29 декабря 2023 года по 1 января 2024 года в Таиланде возросло до 190, более 1,5 тыс. получили травмы разной степени тяжести. Об этом сообщила газета Bangkok Post.

По данным Командного центра по предотвращению ДТП, превышение скорости и вождение в нетрезвом виде стали основными причинами инцидентов на дороге в соотношении 39% и 30% соответственно. Больше всего аварий произошло 1 января, в которых погибли 62 человека и 422 пострадали. Мотоциклисты были участниками дорожных инцидентов в 86% случаев.

Власти Таиланда ранее выразили опасение по поводу возможного резкого роста числа жертв ДТП в период новогодних каникул, которые завершаются 2 января.

По данным таиландского центра данных о ДТП, из-за инцидентов на дороге в Таиланде в минувшем году погибли более 13,5 тыс. человек, более 773 тыс. пострадали. Жертвами аварий на дорогах в 2023 году стали 589 иностранцев, 21,8 тыс. пострадали. Россия заняла четвертое место в списке стран, чьи граждане погибали или получали травмы в результате ДТП (19 погибли и 1,35 тыс. пострадали), уступив Мьянме, Камбодже и Лаосу, выходцы из которых приезжают в Таиланд в основном в качестве трудовых мигрантов.