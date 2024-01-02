В Белгороде обезвредили неразорвавшийся снаряд

Как сообщил мэр города Валентин Демидов, после обстрела повреждения получили окна суммарной площадью более 3,5 тыс. кв. м

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Мэр Белгорода Валентин Демидов в Telegram-канале сообщил, что взрывотехники Минобороны обезвредили неразорвавшийся снаряд, перед этим людей перевезли на безопасное расстояние.

"Боеприпас ликвидирован", - написал он.

Также, по словам мэра, после обстрела Белгорода повреждения получили окна суммарной площадью более 3,5 тыс. кв. м.

"Мы делаем все, чтобы как можно скорее заменить везде окна. Общая площадь - более 3,5 тыс. кв. м. Подрядные организации работают круглые сутки, производство запустили, уже начали установку. В планах на завтра большой объем работы на всех участках", - написал он.

Мэр отметил, что на всех территориях, где повреждены окна и витражи зданий, ограничили проход.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о трех ракетных атаках. Ранены семь мирных жителей, один погиб. Также есть повреждения в частном секторе, пострадали четыре автомобиля и автобус. За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины выпустили по населенным пунктам Белгородской области более 50 боеприпасов, совершено несколько атак при помощи беспилотников.