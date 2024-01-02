В семи регионах Украины объявили воздушную тревогу

Речь идет, в частности, о Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской областях

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Воздушная тревога объявлена в семи регионах Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения.

Предупреждение об угрозе с воздуха объявлено в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской областях. В красной зоне также находятся подконтрольные Киеву районы ДНР, Запорожской и Херсонской областей.

Ранее украинские власти и СМИ сообщили о новой серии взрывов в нескольких городах страны, в том числе в Киеве и Харькове. Минобороны РФ позднее проинформировало об ударах по военным предприятиям в Киеве и пригородах, а также складам западных боеприпасов.