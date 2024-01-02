В красной зоне также оказалась Черниговская область

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Воздушная тревога распространилась на Киев и Киевскую область. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения.

Кроме того, в красной зоне оказалась Черниговская область, граничащая с Киевской.

Ранее предупреждение об угрозе с воздуха было объявлено в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской областях. В красной зоне также находятся подконтрольные Киеву районы ДНР, Запорожской и Херсонской областей.

Ранее украинские власти и СМИ сообщили о новой серии взрывов в городах страны, в том числе в Киеве и Харькове. Минобороны РФ позднее проинформировало об ударах по военным предприятиям в Киеве и пригородах, а также складам западных боеприпасов.