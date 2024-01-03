В Подмосковье горит частный дом на площади 300 кв. м

Информация о пострадавших не поступала

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Пожар произошел в частном доме в дачно-строительном кооперативе в подмосковном Одинцове на площади 300 кв. метров. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

"В дачно-строительном кооперативе "Сельскохозяйственный" произошел пожар в частном доме по адресу: Пушкинский переулок, 11. Площадь возгорания составляет 300 кв. метров", - сказал собеседник агентства.

В настоящее время принимаются меры по ликвидации огня. Причины и обстоятельства произошедшего уточняются. Информация о пострадавших не поступала.