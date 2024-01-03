На Колыме четыре человека погибли при пожаре в частном доме

Площадь возгорания составила 18 кв. м

ТАСС, 3 января. Четыре человека погибли при пожаре в одноэтажном жилом доме в селе Балаганное Магаданской области. Об этом сообщает пресс-служба территориального управления МЧС.

"Одноэтажный частный жилой дом загорелся ночью 3 января в селе Балаганное Ольского муниципального округа. Пожарных вызвали соседи. К моменту прибытия огнеборцев отдельного поста пожарной части №10 областного пожарно-спасательного центра дом был охвачен огнем. В ходе разведки и тушения в комнате были обнаружены четыре человека без признаков жизни", - говорится в сообщении.

В результате происшествия огонь повредил пристройка к дому, стены, кровлю, вещи и мебель на площади 18 кв. м. На месте работает следственно-оперативная группа. Дознаватели МЧС России и специалисты испытательной пожарной лаборатории устанавливают причину пожара.