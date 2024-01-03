В частном секторе Белгорода обнаружили два неразорвавшихся снаряда ВСУ

Как уточнил мэр города Валентин Демидов, один из них обезвредили

ТАСС, 3 января. Два неразорвавшихся снаряда обнаружили в частном секторе Белгорода после обстрела со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил мэр города Валентин Демидов.

"Еще два неразорвавшихся снаряда обнаружены в частном секторе. Взрывотехники ОМОН Росгвардии и министерства обороны уже обезвредили один из них на месте. Принимают решение по второму", - написал он.

Демидов уточнил, что территорию оцепили, люди в безопасности.

Утром 3 января дежурные средства противовоздушной обороны России уничтожили над Белгородской областью шесть ракет ТРК "Точка-У" и шесть ракет РСЗО "Ольха".