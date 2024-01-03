В центре Архангельска из-за аварии отключили воду в нескольких домах

Для населения организуют подвоз воды

АРХАНГЕЛЬСК, 3 января. /ТАСС/. Водоснабжение нескольких административных зданий и жилых многоквартирных домов прервано из-за аварии на сетях в центре Архангельска, сообщает пресс-служба ООО "РВК-Архангельск". Из-за разлива воды перекрыли движение транспорта по Троицкому проспекту в районе улицы Карла Либкнехта.

"В связи с аварийно-восстановительными работами отключено водоснабжение до окончания производства работ по адресам: ул. Ленина 5, пр. Троицкий 64, 62, 60/1, 60 стр.1, 54, 41; ул. Карла Либкнехта 3, 3 стр.1", - указано в группе "РВК-Архангельск" во "Вконтакте".

Как пояснили ТАСС в пресс-службе УМВД России по Архангельской области, перекрыто движение по Троицкому проспекту. Транспорт поворачивает на улице Воскресенской.

В "РВК-Архангельск" уточнили, что под отключение попали два жилых многоквартирных дома по адресам Троицкий, 64 и Троицкий, 41, к ним с 17:00 мск будет организован подвоз воды. "Место аварии устанавливается, бригада работает", - сказали в пресс-службе.

По данным Севгидромета, в Архангельске сейчас -24 градуса.