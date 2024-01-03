На Алтае обнаружили замерзшего насмерть младенца

Мать оставила его в неотапливаемом доме

ТАСС, 3 января. Тело четырехмесячного ребенка обнаружили в неотапливаемом доме в селе Республики Алтай, в помещении также найден еще один замерзающий ребенок, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале следственного управления СК РФ по региону.

"Установлено, что 31 декабря 2023 года в селе Подгорное Майминского района Республики Алтай 21-летняя местная жительница уехала в соседний населенный пункт, оставив своих малолетних детей в неотапливаемом доме одних без продуктов питания. Вечером 3 января 2024 года близкий родственник детей, пришедший проведать семью, обнаружил в доме подозреваемой тело новорожденного мальчика и его замерзающего двухлетнего брата", - сказано в сообщении.

В ведомстве отметили, что погибшему младенцу было четыре месяца, его смерть, по предварительным данным, наступила от переохлаждения. Пострадавший мальчик доставлен в отделение республиканской больницы, в данный момент угрозы жизни и здоровью ребенка нет.

"Возбуждено уголовное дело в отношении 21-летней женщины, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - сообщили в управлении СК, отметив, что следователи тщательно изучат условия жизни и воспитания малолетних детей, а также проверят работу с данной семьей органов системы профилактики.