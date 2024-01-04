На Сахалине в результате ДТП с пьяным водителем погибли два человека

Еще двое пострадали

ТАСС, 4 января. Водитель легкового автомобиля в Южно-Сахалинске совершил наезд на остановочный павильон, в результате чего две женщины погибли на месте, еще два человека, включая ребенка, госпитализированы. Об этом рассказал начальник Госавтоинспекции Сахалинской области Игорь Нам в распространенной ведомством видеозаписи.

"Сегодня примерно в 09:20 утра (01:20 мск) на проспекте Мира в районе дома 99 водитель 1998 год рождения, управляя транспортным средством в состоянии опьянения, совершил наезд на автобусный павильон, в котором находились люди. В результате ДТП две женщины погибли на месте, мужчина и ребенок 10 лет доставлены в медицинские учреждения", - рассказал начальник ГАИ региона.

Он уточнил, что по факту происшествия проводится проверка.