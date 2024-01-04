В Бурятии в ДТП с микроавтобусом пострадали четыре человека

Прокуратура проводит проверку

ТАСС, 4 января. Микроавтобус перевернулся около села Душелан в Бурятии, сообщает прокуратура республики. Пострадали водитель и три пассажира.

"По предварительным данным, водитель микроавтобуса Fiat Ducato, следовавшего из улуса Баянгол в город Улан-Удэ, вблизи села Душелан не справился с управлением, совершил съезд с дороги. В результате дорожно-транспортного происшествия автобус перевернулся. Пострадали три пассажира и водитель. Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются", - говорится в сообщении прокуратуры.

Ведомство организовало проверку по факту ДТП. Будет дана оценка соблюдению законодательства о безопасности дорожного движения, о пассажирских перевозках.