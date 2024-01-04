В Казахстане автобус с людьми провалился в очистное пространство у шахты

Пострадали четыре человека

АСТАНА, 4 января. /ТАСС/. Автобус, в котором находились три пассажира и водитель, провалился в очистное пространство близ шахты на руднике в Павлодарской области Казахстана. Об этом сообщила пресс-служба департамента по чрезвычайным ситуациям региона.

"4 января, около 01:25 (22:25 мск 3 января - прим. ТАСС), в Баянаульском районе Павлодарской области на территории АО "Майкаинзолото" вблизи шахты Майкаинского рудника в очистное пространство (которое образуется при извлечении полезных ископаемых - прим. ТАСС) провалился автобус с четырьмя пассажирами. Предварительная длина обвала - 150-200 м, ширина - 500 м, глубина обвала - 150 м", - говорится в сообщении.

В момент ЧП в автобусе находились четыре человека - три спасателя и один водитель. "Из шахты были эвакуированы 33 рабочих, угрозы их жизни и здоровью нет", - отметили в ведомстве.

В настоящее время организован оперативный штаб, на месте происшествия находятся глава администрации Павлодарской области Асаин Байханов, руководство департамента по ЧС и местных исполнительных органов. Работают психологи.

К аварийно-спасательным работам привлечены силы и средства павлодарского филиала профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб АО "Майкаинзолото", местных исполнительных органов, а также спасателей департамента по ЧС. Всего задействованы 44 человека, 13 единиц техники и беспилотник.