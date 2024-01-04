В Подмосковье возбудили дело после ДТП с погибшим ребенком

В результате аварии пострадали четыре человека

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Полиция Подмосковья возбудила уголовное дело в отношении водителя, совершившего в Химках ДТП, в котором погиб малолетний ребенок. Об этом ТАСС сообщила начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

"Следователем следственного управления УМВД России по городу Химки в отношении водителя легкового автомобиля, совершившего ДТП, в результате которого погиб ребенок, а также пострадали четыре человека, в том числе двое детей 2014 и 2018 годов рождения, возбужденно уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека" (ч. 3 ст. 264 УК РФ)", - сообщила она.

По информации главка, примерно в 23:00 мск 3 января на 32-м км автодороги М-11 "Нева" водитель автомобиля Audi не справился с управлением и совершил попутное столкновение с автомашиной Kia. В результате ДТП погиб пассажир Kia, мальчик 2022 года рождения, пострадали водитель и трое остальных пассажиров этой машины, двое из которых несовершеннолетние 2018 и 2014 годов рождения. Они госпитализированы. Водитель Audi был задержан в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ.