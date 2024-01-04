В Запорожской области из-за обстрела ВСУ возникли перебои со светом

В оперативных службах региона сообщили о повреждении подстанции

ДОНЕЦК, 4 января. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по подстанции в Васильевке в Запорожской области, возникли перебои с электроснабжением, сообщили журналистам в оперативных службах региона.

"В Васильевке отсутствует электроэнергия из-за ночного обстрела со стороны киевского режима. Ночью боевики ВСУ вели целенаправленный артиллерийский обстрел Васильевки. Повреждена подстанция, в городе серьезные проблемы с электроснабжением", - говорится в сообщении.

Председатель движения "Мы вместе с Россией", член ОП РФ от Запорожской области Владимир Рогов в Telegram-канале сообщил, что под огнем ВСУ также оказался Токмак. "Нацисты обстреливают этот город в Запорожской области из РСЗО. Работают системы ПВО России", - добавил он.