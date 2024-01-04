ВСУ обстреляли Белгород из РСЗО "Ольха"

Повреждены около 40 объектов и 13 машин

ТАСС, 4 января. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Белгород из реактивной системы залпового огня "Ольха". За сутки повреждения получили 20 частных домовладений, шесть квартир в многоквартирных домах, 12 хозяйственных объектов, 13 автомобилей. Также за сутки более 370 раз из разных видов оружия - минометов, гранатометов, пулеметов - были обстреляны населенные пункты региона, пострадавших нет, написал в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"В городе Белгороде в результате обстрелов из РЗСО "Ольха" различные разрушения получили 20 частных жилых домовладений, шесть квартир в шести МКД и 12 хозсубъектов. Также повреждены 13 автомобилей. Пострадавших нет", - написал он.

По данным Гладкова, также за сутки ВСУ более 70 раз обстреляли населенные пункты, например в Белгородском районе по селу Журавлевка выпущено два артиллерийских снаряда, в Журавлевке с беспилотника сброшено четыре взрывных устройства, село Солнцевка было атаковано с помощью дрона-камикадзе, село Нехотеевка - двумя дронами-камикадзе.

"По селу Щетиновка выпущено девять выстрелов из ручного противотанкового гранатомета, восемь выстрелов из гранатомета АГС-17, 11 гранатометных выстрелов ВОГ, 300 патронов из пулемета Калашникова. В данных населенных пунктах пострадавших и разрушений нет. После работы ПВО повреждения выявлены в поселке Разумное: пострадали одно частное жилое домовладение и одна хозпостройка. В Беловском сельском поселении разрушения получили одно частное домовладение и один автомобиль, в Новосадовском сельском поселении - два частных домовладения и два автомобиля, в Тавровском сельском поселении - две хозпостройки, в Майском сельском поселении - восемь частных домовладений и один автомобиль, в Стрелецком сельском поселении - два частных домовладения, в поселке Октябрьский - одна хозпостройка", - написал губернатор.

Гладков уточнил, что в Борисовском районе тремя дронами-камикадзе атакована окраина хутора Лозовая Рудка, в Грайворонском городском округе под минометный обстрел попала окраина села Глотово - зафиксировано семь прилетов, пострадавших нет, но были повреждены две линии электропередачи, в настоящий момент электроснабжение восстановлено. По селу Замостье выпущен один минометный снаряд, по окраине села Дроновка также один минометный снаряд, по окраине села Сподарюшино - 12 минометных снарядов.

"В Шебекинском городском округе по селам Новая Таволжанка и Терезовка выпущено по четыре минометных снаряда, по селу Середа - два минометных снаряда. Пострадавших и разрушений нет. В селе Муром с БПЛА сброшено два осколочных боеприпаса <...> Поврежден частный жилой дом: выбиты окна и посечен фасад. Также под минометный обстрел попал поселок Красное - установлено два прилета <...> осколками снаряда поврежден автомобиль", - написал глава региона.