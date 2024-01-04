В Челябинской области столкнулись 13 автомобилей

Пострадавших нет

ТАСС, 4 января. Движение затруднено на трассе в Челябинской области на подъезде к Екатеринбургу, где столкнулись 13 автомобилей, пострадавших нет. Об этом сообщили в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Челябинской области.

"На 121-м км автодороги "Подъезд к городу Екатеринбургу" произошло столкновение 13 автомобилей. В результате ДТП пострадавших нет, транспортные средства получили механические повреждения. Движение на данном участке затруднено, так как свободна только одна полоса. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции", - говорится в сообщении.