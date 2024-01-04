На трассе Тюмень - Омск в ДТП погиб человек

Еще пять человек пострадали, среди них двое детей

ТАСС, 4 января. Пять человек, в том числе двое детей, пострадали, еще один погиб в ДТП на трассе Тюмень - Омск. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД по Тюменской области.

"Массовое ДТП с летальным исходом произошло сегодня на 108-м километре федеральной автодороги Тюмень - Омск под Заводоуковском. <...> В аварии погиб 63-летний водитель Lada, житель Заводоуковска. Ранены пять человек, они доставлены в больницу: 42-летний водитель Niva и 33-летний водитель "Мицубиси", а также 33-летняя пассажирка Mitsubishi и двое детей из этого автомобиля", - говорится в сообщении.

По информации ГИБДД, столкнулись Lada, Niva и Mitsubishi, от удара машины разбросало по кюветам. Предварительно установлено, что один из водителей выехал на встречную полосу. Обстоятельства ДТП устанавливаются. На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции, движение на федеральной трассе не ограничено.