В Донецке при обстреле со стороны ВСУ пострадал человек

Также повреждения получил многоквартирный дом

ДОНЕЦК, 4 января. /ТАСС/. Мирный житель ранен в результате украинского обстрела Куйбышевского района Донецка, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

"По оперативным линиям представительства ДНР в СЦКК за 4 января по состоянию на 13:00 поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики - город Донецк (Куйбышевский район) по улице Куйбышева, 216 ранен мужчина 1968 года рождения", - говорится в сообщении.

Уточняется, что по адресу улица Куйбышева, 216 поврежден многоквартирный жилой дом.