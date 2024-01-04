Собянин: в Москве жителям пострадавших после пожара на подстанции домов оказывается помощь

По словам мэра, для полного восстановления электро- и теплоснабжения создан оперативный штаб

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Специалисты оказывают всю необходимую помощь жителям домов, чьи дома остались без света после пожара на трансформаторной подстанции в Москве. Об этом в Telegram-канале сообщил мэр Сергей Собянин.

"Сегодня утром произошел пожар на подстанции на северо-востоке Москвы. В результате в ряде зданий временно нарушено энергоснабжение. Экстренные службы оперативно справились с ликвидацией возгорания. Часть зданий была переведена на резервную схему энергоснабжения. <...> Жителям затронутых аварией домов оказывается вся необходимая помощь", - написал мэр.

По его словам, для полного восстановления электро- и теплоснабжения создан оперативный штаб, к работе привлечены все городские службы.