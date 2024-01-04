Число погибших при обрушении здания кафе в Уральске увеличилось до трех

Аварийно-спасательные работы продолжаются

АСТАНА, 4 января. /ТАСС/. Число погибших в результате обрушения здания кафе из-за взрыва газа в городе Уральске увеличилось до трех. Об этом сообщили в пресс-службе департамента по ЧС Западно-Казахстанской области.

"Тело третьего погибшего обнаружено и извлечено на месте взрыва в Уральске. Аварийно-спасательные работы продолжаются", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что при разборе завалов обнаружили тела двух погибших, пострадали шесть человек.

"Работы осложнены большим количеством обрушенных конструкций. Поврежденные свисающие части здания создают угрозу задействованным на месте спасателям. Идет полный разбор здания. На месте задействованы силы департамента по ЧС, полиции, местных исполнительных органов и скорой медицинской помощи - всего 190 человек и свыше 50 единиц техники", - пояснили в пресс-службе.

4 января в двухэтажном кафе Rizyq в результате взрыва газа произошло обрушение здания на площади 110 кв. м. с последующим горением. Пожар удалось ликвидировать. Ведутся работы по разбору завалов.