В Красноярске разыскиваемый баскетболист "Барнаула" упал в воду с моста

По информации ГУ МВД по краю, Антона Петухова не нашли

КРАСНОЯРСК, 4 января. /ТАСС/. Пропавший в ночь на 30 декабря в Красноярске баскетболист клуба "Барнаул" Антон Петухов упал в воду с Октябрьского моста. Об этом говорится в сообщении ГУ МВД по Красноярскому краю.

"При проведении комплекса оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска <...> по видеозаписям было установлено, что разыскиваемый молодой человек упал в реку Енисей с Октябрьского моста", - сообщили в ведомстве.

В ГУ МВД по краю ТАСС уточнили, что спортсмен не найден.

Ранее сообщалось, что в поиске спортсмена были задействованы волонтеры, спасатели, полицейские, друзья и близкие Петухова. По информации правоохранительных органов, спортсмен направлялся на остров Татышев в Красноярске - популярное место отдыха и занятий спортом среди горожан. Были осмотрены прибрежная зона и береговая линия с использованием подводного дрона, а также сам остров с применением БПЛА и пешими группами.

Петухову 20 лет. С 2020 по 2023 год он выступал за московский ЦСКА, в составе которого стал чемпионом Единой молодежной лиги ВТБ в 2021 году. В текущем сезоне Суперлиги форвард провел шесть матчей.