В Донецке при ударе ВСУ по многоэтажке погибла женщина

Еще один человек пострадал

ДОНЕЦК, 4 января. /ТАСС/. Мирная жительница погибла, мужчину спасли из-под завалов обрушившегося перекрытия после украинского обстрела многоэтажки в Куйбышевском районе Донецка, сообщило в своем Telegram-канале Управление МЧС по ДНР.

"В 13:00 поступило сообщение о попадании взрывоопасного предмета в квартиру на втором этаже жилого дома в Куйбышевском районе Донецка. К месту вызова было направлено пожарно-спасательное отделение. По прибытии установлено, что в результате попадания ВОП (взрывоопасного предмета - прим. ТАСС) произошло обрушение плиты перекрытия между квартирой на втором этаже и чердачным помещением. Под завалами оказались заблокированы два человека. Спасателями из-под завалов извлечено тело погибшей женщины", - говорится в сообщении.

Уточняется, что травмированный мужчина в шоковом состоянии с осколочными ранениями передан сотрудникам скорой медицинской помощи. От МЧС России по ДНР привлекались одна единица техники и четыре человека личного состава.

Мэр Алексей Кулемзин ранее сообщил, что ВСУ обстреляли многоквартирный дом по улице Нарвской в Донецке, есть пострадавшие.