В Мелитополе задержали готовившего теракт против полицейского гражданина Украины

По информации Росгвардии, он прошел обучение минно-взрывному делу и получил компоненты для изготовления взрывного устройства

МЕЛИТОПОЛЬ, 4 января. /ТАСС/. Правоохранители задержали в Мелитополе гражданина Украины, готовившего совершение теракта против полицейского, сообщается на сайте Росгвардии.

"Росгвардейцы оказали силовую поддержку сотрудникам ФСБ России при задержании в городе Мелитополе 31-летнего гражданина Украины, готовившего теракт против представителя МВД России", - говорится в сообщении.

В нем уточняется, что "гражданин из соображений неприязни к действующей российской власти и проведению специальной военной операции вступил в сговор с сотрудником Главного управления разведки Украины для совершения диверсионно-террористических актов на территории города Мелитополя".

Для этого, по информации ведомства, он прошел обучение минно-взрывному делу на полигоне Вооруженных сил Украины в городе Запорожье, а затем получил компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства (СВУ). "В ходе обыска сотрудниками правоохранительных органов обнаружены и изъяты компоненты СВУ. Мощность взрывчатого вещества составила около килограмма в тротиловом эквиваленте. Задержанный ожидает суда", - отмечается в сообщении.