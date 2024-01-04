В Запорожской области в результате удара ВСУ разрушены несколько домов жителей

Пострадавших нет

МЕЛИТОПОЛЬ, 4 января. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по селу Стульнево в Запорожской области, разрушены несколько домов мирных жителей. Об этом сообщил в Telegram-канале председатель движения "Мы вместе с Россией", член ОП РФ от Запорожской области Владимир Рогов.

"Боевики ВСУ нанесли удар из тяжелых видов вооружения по селу Стульнево Черниговского района Запорожской области. В результате обстрела получили различного рода разрушения и повреждения несколько жилых домов местных мирных жителей. Слава Богу, пострадавших нет", - написал он.

Рогов добавил, что "сразу же после обстрела работники коммунальных служб приступили к ликвидации последствий нацистского удара".