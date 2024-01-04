ВСУ обстреляли ДНР 38 раз за день

В результате погибла женщина, еще четыре человека пострадали

ДОНЕЦК, 4 января. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) 38 раз обстреляли территорию ДНР, погибла женщина, еще четыре человека ранены, сообщил в Telegram-канале глава республики Денис Пушилин.

"В результате обстрелов со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - прим. ТАСС) сегодня в Донецке погибла женщина. Ее тело извлекли спасатели после того, как в результате попадания боеприпаса противника в дом произошло обрушение плиты перекрытия. Сотрудникам МЧС удалось спасти травмированного мужчину, которого с осколочными ранениями передали сотрудникам скорой помощи. Всего сегодня ранения получили четыре мирных жителя, из них двое пострадали в результате сброса боеприпаса с БПЛА в Кировском районе Донецка", - написал глава республики.

Он добавил, что в течение дня повреждено пять жилых домостроений в Куйбышевском районе Донецка и Никитовском районе Горловки, два объекта гражданской инфраструктуры в Киевском районе Донецка и ЛЭП в Горловке.

"Всего противник совершил 38 обстрелов, выпустив по мирным городам республики 122 боеприпаса. Применялась ствольная артиллерия калибром 152, 155 мм, ударный БПЛА. Под огнем ВФУ Донецк, Макеевка, Горловка, Ясиноватский район", - уточнил Пушилин.